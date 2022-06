Créée en début d’année 2021, Capsule Shop est spécialisée dans la vente de jeux de cartes à collectionner DragonBall, Yu-Gi-Oh, des vêtements et accessoires mangas directement inspirés de la culture geek et sous licences officielles.





Nous nous efforçons de vous proposer des produits aussi bien issus des tendances du moment.





Nous proposons une large gamme de produits dérivés sous licence officielle : t-shirts, casquettes, sweat-shirts, Teddy, bonnets, et accessoires issues des films, séries TV, dessins animés et jeux vidéo qui accompagnent notre quotidien tels que Naruto ,Dragon Ball et d’autres à venir.