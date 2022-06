Bij het samenstellen van ons team badkamerontwerpers hebben we goed gekeken naar de eigenschappen die je als ontwerper dient te bezitten, zoals het gevoel voor design, ruimtelijk inzicht, innovativiteit en creativiteit. Verder heb je specifiek als badkamerontwerper in voldoende mate technische kennis en ervaring nodig.





De Badkamerontwerpers hebben jarenlange ervaring als architect, ontwerper en/of badkameradviseur. Het ontwerpen van badkamers is hun grootste passie, vandaar dat zij daar hun beroep van hebben gemaakt. Wij beseffen allen dat het ontwerpen van een badkamer niet iets is dat je er bij de verkoop gewoon even bij doet, net als een ontwerper van het huis niet de inrichting, of de ontwerper van een tuin ook niet de bomen erbij verkoopt. Ontwerpen is een vak en daarvoor bent u bij De Badkamerontwerpers aan het juiste adres!





De teamleden van De Badkamerontwerpers werken freelance vanuit hun huis of eigen kantoor. Op deze wijze kunnen we de kosten voor een ontwerp aantrekkelijk laag houden en, door het spreiden van de opdrachten, onze klanten snel van dienst zijn. Bovendien belasten wij zo minimaal het milieu!





De Badkamerontwerpers staat voor de kwaliteit van het werk dat zij aflevert. Bent u niet tevreden met uw ontwerp en/of wilt u het ontwerp aangepast hebben, dan is dat kosteloos mogelijk.





Als u uw badkamer, slaapkamer badkamer en suite, toiletruimte of wellnessruimte door ons laat ontwerpen, ontvangt u binnen 4 dagen het ontwerp - vier tot vijf 3D aanzichten in full colour - inclusief een ingesproken uitleg van het ontwerp. Indien u akkoord bent met ontwerp ontvangt u de technische maattekeningen van het ontwerp, die u nodig heeft als u een aannemer, installateur of klusjesman in de arm neemt. U ontvangt eveneens een productenlijst, waarmee u snel en efficiënt op zoek kunt gaan naar de gewenste producten.





De Badkamerontwerpers zijn onafhankelijk en niet gebonden aan een bepaalde winkel of aan bepaalde merken. Daardoor weet u zeker dat u het allerbeste ontwerp voor uw allermooiste badkamer ontvangt.





Slim op zoek naar een badkamer, begin met een goed ontwerp! We gaan graag voor u aan de slag!









Stephanie, Martin, Rob, Arianne en Noël