Durapub est une agence de publicité spécialisée dans le marquage et la décoration publicitaire de véhicules. Nous nous chargeons de tout la production du vinyle la pose du flocage sur votre voiture camion utilitaire fourgon fourgonette et tout ça à des prix défiants toutes concurrence. Nous intervenons essentiellement dans le nord de la france pour tout flocage marquage publicitaire à Douai aussi bien à Lille Arras Valenciennes et Lens.