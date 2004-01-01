Uzman Forklift Kirlama ve İstif Makinaları şirketi olarak 2004 yılından bu yana Kiralık forklift hizmetlerini günlük,aylık,haftalık ve yıllık oalrak vermekteyiz.
- Service areas
- İstanbul and Tuzla
- Address
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İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Astar Sokak V-2B Parsel, 34956
34956 Tuzla
Turkey
+90-5323564137 uzmanforklift.com.tr
Legal disclosure
Sıfır Forkllift satışlarında; TCM, TAİLİFT, CTPOWER VE XILIN markasının Ana Yetkili Servis ve Satış Bayisi olan firmamız, ikinciel forkliftlerde her marka forklifti titiz çalışmalarla bakım ve tamirini yaptıktan sonra Uzman Forklift güvencesiyle satışa sunmaktadır. Güncel 2. El Forklift satış bilgilerini gerek sabit hatlarımızı arayarak satış temsilcilerimizden gerekse sahibinden.com internet adresindeki mağaza sayfamızdan veya web sitemizdeki "İKİNCİEL FORKLİFT" sayfasından ulaşabilirsiniz.