Legal disclosure

Sıfır Forkllift satışlarında; TCM, TAİLİFT, CTPOWER VE XILIN markasının Ana Yetkili Servis ve Satış Bayisi olan firmamız, ikinciel forkliftlerde her marka forklifti titiz çalışmalarla bakım ve tamirini yaptıktan sonra Uzman Forklift güvencesiyle satışa sunmaktadır. Güncel 2. El Forklift satış bilgilerini gerek sabit hatlarımızı arayarak satış temsilcilerimizden gerekse sahibinden.com internet adresindeki mağaza sayfamızdan veya web sitemizdeki "İKİNCİEL FORKLİFT" sayfasından ulaşabilirsiniz.