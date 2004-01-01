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Uzman Forklift Kiralama İstif Makinaları
Electricians in Tuzla
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Services

  • TCM FORKLİFT YETKİLİ SERVİS FORKLİFT KİRALAMA TORQUE CONVERTER FORKLİFT ÖZEL SERVİS FORKLİFT YEDEK PARÇA FORKLİFT NAKLİYE FORKLİFT LASTİK FORKLİFT ÖZEL İMALAT
  • tcm forklift yetkili servis
  • forklift kiralama
  • torque converter
  • forklift özel servis
  • forklift yedek parça
  • forklift nakliye
  • forklift lastik
  • forklift özel imalat
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    Uzman Forklift Kirlama ve İstif Makinaları şirketi olarak 2004 yılından bu yana Kiralık forklift hizmetlerini günlük,aylık,haftalık ve yıllık oalrak vermekteyiz.
    Service areas
    İstanbul and Tuzla
    Address
    İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Astar Sokak V-2B Parsel, 34956
    34956 Tuzla
    Turkey
    +90-5323564137 uzmanforklift.com.tr
    Legal disclosure

    Sıfır Forkllift satışlarında; TCM, TAİLİFT, CTPOWER VE XILIN markasının Ana Yetkili Servis ve Satış Bayisi olan firmamız, ikinciel forkliftlerde her marka forklifti titiz çalışmalarla bakım ve tamirini yaptıktan sonra Uzman Forklift güvencesiyle satışa sunmaktadır. Güncel 2. El Forklift satış bilgilerini gerek sabit hatlarımızı arayarak satış temsilcilerimizden gerekse sahibinden.com internet adresindeki mağaza sayfamızdan veya web sitemizdeki "İKİNCİEL FORKLİFT" sayfasından ulaşabilirsiniz.

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