Tekmak Kiralık Forklift Kirlama ve İstif Makinaları şirketi olarak uzun yıllardan bu yana Kiralık forklift hizmetlerini günlük,aylık,haftalık ve yıllık olarak vermekteyiz.
- Service areas
- İstanbul and Maltepe
- Address
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Bağlarbaşı Mah. E-5 Karayolu Üzeri Refahevler Sok. No:4/A Maltepe – İSTANBUL
34876 İstanbul
Turkey
+90-4442487 www.tekmakistif.com
Sıfır Forkllift satışlarında; TCM, TAİLİFT, CTPOWER VE XILIN markasının Ana Yetkili Servis ve Satış Bayisi olan firmamız, ikinciel forkliftlerde her marka forklifti titiz çalışmalarla bakım ve tamirini yaptıktan sonra Uzman Forklift güvencesiyle satışa sunmaktadır. Güncel 2. El Forklift satış bilgilerini gerek sabit hatlarımızı arayarak satış temsilcilerimizden gerekse sahibinden.com internet adresindeki mağaza sayfamızdan veya web sitemizdeki "İKİNCİEL FORKLİFT" sayfasından ulaşabilirsiniz.