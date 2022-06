POLSTERIX Polsterreinigung Berlin - Sofareinigung ist Ihr Experte wenn es um eine hocheffiziente Polsterreinigung in Berlin und Umgebung geht. Wir bieten Ihnen kostenlose Beratung rund um das Thema Polstermöbelreinigung an und erstellen Ihnen danach ein kostenloses und unverbindliches Angebot. Unser Kerngeschäft ist mobile Sofareinigung in Berlin und wir bieten noch folgendes an: Couchreinigung, Matratzenreinigung, Teppichbodenreinigung, Sesselreinigung und Stuhlreinigung an.