Mobilyaların yeni fikirler ile buluştuğu yeni dünyanın estetik kaygıları gidermek, son dönemlerde yaşanan teknolojik gelişmeler ve modern aletlerin ortaya çıkması ile mümkün hale gelmiştir. Sektörde yaşanan gelişmeleri sürekli takip eden Bukan Mobilya olarak; müşterilerimize modern fikirleri hayata geçirme, göz alıcı ve benzersiz bir görünüm elde etme imkanını sunuyoruz. Bu amaçla yola çıkan Bukan Mobilya sizlerin ihtiyacına cevap verecek yeni fikirleri benimsemiş uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikim sahibi ekibimiz ve sahip olduğumuz modern üretim araçları ile Antalya özel tasarım mobilya hizmeti konusunda söz sahibidi

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çok amaçlı dolap Service areas Antalya Address SS. ANTALYA ESNAFLAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, 254. Sk.

07130 Antalya

Turkey

+90-5373013416 www.bukanmobilya.com