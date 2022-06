Die warmen Sonnenstrahlen auf Ihrem Körper, ein Hauch von frischer Meeresluft und feinster Sand unter Ihren Füßen – klingt das nicht verlockend? Ein Aufenthalt in Cuxhaven ist Balsam für Ihre Seele. Entspannen Sie am wunderschönen Strand von der Hektik des Alltags und genießen Sie die Ruhe in vollen Zügen. Ein Urlaub in heimischen Gefilden kann ebenso aufregend, erlebnisreich und erholsam sein wie eine Reise ins Ausland. Abgesehen davon können Sie sich in den Ferien an der nordwestdeutschen Küste überall ohne Probleme verständigen, auch wenn Sie keine Fremdsprachen beherrschen.

Cuxhaven zeichnet sich durch eine einzigartige Lage aus. Die Stadt befindet sich am nördlichsten Punkt des Bundeslandes Niedersachsen. An diesem Fleck Erde mündet die Elbe in die Nordsee. Von daher ist es keine Überraschung, dass zahlreiche Gäste sich begeistert über die Ferienwohnungen in Cuxhaven äußern. Die Ferienapartments sind geräumig und verfügen über eine äußerst geschmackvolle Einrichtung. Die Lage der Unterkünfte spricht ebenfalls für eine Reservierung. Mit Sicherheit kommt es auch Ihnen sehr gelegen, wenn Sie während Ihres Aufenthaltes in Strandnähe übernachten können. Ein Großteil der Ferienwohnungen besitzt mehrere Zimmer mit Meerblick und Balkon. Unsere günstigen Preise sind ein weiteres Argument, welches schon viele Gäste zur Reservierung einer Ferienwohnung bewegen konnte.