BAHASA INDONESIA PROFILE

Safety : Eyewear-Gloves-Helmet-Respirator-Hearing-Shoes | uvex

uvex: satu merek – satu misi

Kami melindungi banyak orang. Saat bekerja dan bermain. Di lini produksi dan di lereng ski. Saat mengelas atau saat berkuda. uvex adalah satu merek dengan satu misi: melindungi banyak orang.





Merek uvex berbasis pada dua pilar kuat: Produk uvex sports group mencakup helm untuk olahraga musim dingin, bersepeda, dan berkuda, pelindung mata untuk ski dan olahraga; sebagai mitra olahraga internasional elit, uvex menyediakan perlengkapan bagi lebih dari 1.000 atlet papan atas di seluruh dunia. Semuanya berpusat pada keselamatan di tempat kerja di uvex safety group: Kami memproduksi alat pelindung diri dari ujung kepala hingga ujung kaki, mulai dari helm pelindung hingga sepatu pengaman.

Temukan berbagai pakaian pelindung dan pakaian kerja dari uvex, termasuk helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu pengaman, untuk pelindung pendengaran dan pernapasan.





ENGLISH PROFILE





uvex: one brand – one mission

We protect people. At work and at play. On the production line and on the ski slope. While welding or while riding. uvex is one brand with one mission: protecting people.





The uvex brand is based on two established pillars: The products of the uvex sports group include helmets for winter sports, cycling and horse riding, skiing and sports goggles; as a partner of elite international sport, uvex equips over 1,000 top athletes across the world. Everything revolves around safety at work in the uvex safety group: We produce personal protective equipment from head to toe – from protective helmets to safety shoes.





Combining these two worlds into one brand is greater than the sum of its parts: Wherever you see the name uvex, you can be sure that you will enjoy the combined expertise and greatest possible experience from the fields of sport and workplace safety. uvex sports and uvex safety not only complement each other brilliantly in product development, but we also work hand in glove in many other areas too. At major sporting events like these, uvex is not only on the track with helmets and goggles but also behind the scenes protecting the assembly team.





Discover a range of protective clothing and workwear by uvex, including safety helmets, glasses, gloves and shoes, for hearing and respiratory protection.





