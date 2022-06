Stadstaxirotterdam.nl is een initiatief van Stadstaxi Rotterdam. Stadstaxi Rotterdam is gespecialiseerd in zorgtaxi, rolstoeltaxi, groepstaxi, personenvervoer en vliegveldtaxi per taxi of luxe taxibus. Wij verzorgen ook speciaal vervoer zoals ouderenvervoer, leerlingenvervoer en ziekenhuisvervoer. Met Stadstaxi Rotterdam bent u snel en veilig op de plaats van bestemming in, van en naar Rotterdam en omgeving.