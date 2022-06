O mundo da Arquitetura não tem parado e a Odd School

comprometeu-se em acompanhar todas as alterações e a formar todos os profissionais com as melhores técnicas e ferramentas!





No curso de Render e Modelação para Arquitetura podes aprender tudo o que diz respeito às mais recentes técnicas de Modelação 3D e Render.

Não fiques de fora dos standards na indústria imobiliária e torna-te no melhor em visualização e decoração de interiores em 3D, aprende como dinamizar a apresentação visual de um projeto e garante que os teus clientes nunca mais se vão esquecer do teu trabalho!





O curso tem a duração de 60H e é em regime pós-laboral.