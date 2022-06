Beauty Salon Het Arsenaal is een schoonheidssalon gevestigd in Den Helder op nieuwe locatie Het Arsenaal. De praktijk wordt uitgevoerd door ons beauty specialist Saniya Kumar welke uit Duitsland vandaag komt. Mevrouw heeft al meerdere jaren ervaring in de indianse beauty en heeft meerdere mensen opgemaakt voor de Indiaanse bruiloft.

Beauty Salon het Arsenaal biedt u een scala aan gezichtsbehandelingen welke allemaal worden afgesloten met een gezicht massage. Het losmaken van de huid en bindweefsel zorgt voor een soepel huid.