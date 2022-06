In der Residenz Meeresbrandung vermieten wir hochwertige Ferienwohnungen, dazu gehört ein Schwimmbad und eine Sauna. Selbstverständlich verfügen alle Ferienwohnungen über einen Balkon. Die meisten unserer Ferienwohnungen haben Meerblick. Die Ferienwohnungen sind in der Residenz Meeresbrandung auf 2 Häuser verteilt. Im Haus 1 befindet sich auch das Schwimmbad mit Sauna. Beide Häuser mit einem Tunnel verbunden sind, so hat man immer Zugang zum Schwimmbad und der Sauna. Beides ist natürlich absolut kostenlos für unsere Urlauber! Wir bieten Ihnen für die Residenz Meeresbrandung die besten Preise und die höchste Qualität, davon können Sie sich vor Ort gerne überzeugen.