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odtülüler eryaman
Other Businesses in Şehitali, Yenimahalle/Ankara, Turkey
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    Address : Eryaman, Eryaman Mahallesi, Söğüt Cd. No:34, 06824 Etimesgut/Ankara


    Odtülüler Eryaman, öğrencinin başarı grafiğini yalnızca sayısal verilerle ölçmekle sınırlamaz, aynı zamanda öğrenciyi psikolojik olarak teşvik ederek manevi değişimine katkı sağlamayı da hedefler. Özellikle iyi moral desteği oluşturma konusunda hedefe ulaşabilmenin oldukça zor olduğunu bilen Odtülüler Eryaman, en mühim noktanın göz ardı edilmemesi gerektiğini bilen bir kurumdur: öğrenciyle öğrencinin anlayabileceği, kavrayabileceği ve özümseyebileceği dilden konuşabilmek.


    Services
    Odtülüler Eryaman
    Service areas
    Şehitali, Yenimahalle/Ankara, Turkey
    Address
    Eryaman, Eryaman Mahallesi, Söğüt Cd. No:34
    06824 Şehitali, Yenimahalle/Ankara, Turkey
    Turkey
    +90-3122801804 www.eryamanodtululer.org
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