Address : Eryaman, Eryaman Mahallesi, Söğüt Cd. No:34, 06824 Etimesgut/Ankara





Odtülüler Eryaman, öğrencinin başarı grafiğini yalnızca sayısal verilerle ölçmekle sınırlamaz, aynı zamanda öğrenciyi psikolojik olarak teşvik ederek manevi değişimine katkı sağlamayı da hedefler. Özellikle iyi moral desteği oluşturma konusunda hedefe ulaşabilmenin oldukça zor olduğunu bilen Odtülüler Eryaman, en mühim noktanın göz ardı edilmemesi gerektiğini bilen bir kurumdur: öğrenciyle öğrencinin anlayabileceği, kavrayabileceği ve özümseyebileceği dilden konuşabilmek.



