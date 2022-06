Ueephone est un fournisseur professionnel en gros d'iPhone reconditionné de catégorie A +, Samsung reconditionné, Sony reconditionné depuis 2012, avec une garantie de 12 mois.

De plus, nous sommes également grossiste d'accessoires pour téléphones portables, de la batterie à l'affichage.

Nous avons une équipe professionnelle de QC et une équipe après-service. Pendant ce temps, nous avons un entrepôt à Shenzhen et à Hong Kong. nous expédions dans le monde entier.

Et notre priorité est de ne fournir que des produits de qualité supérieure à nos distributeurs, grossistes et détaillants de téléphones portables. nos valeurs sont simples: viser à offrir à nos clients le prix de gros le plus compétitif et un excellent service client et une qualité de grade A +. enfin, réaliser une coopération gagnant-gagnant à long terme et stable.