Đến với khu đô thị Sudico – Nam An Khánh, tức là bạn đã đến với khu đô thị đáng sống nhất hiện nay với các dòng sản phẩm cũng như các tiện ích vô cùng hiện đại như Biệt thự, liền kề, Shophouse, chung cư, tòa nhà văn phòng, 3 khu hồ, hệ thống trường học, Trung tâm thương mại, công viên cây xanh, Siêu thị Vinmart. Khu đô thị Sudico – Nam An Khánh nằm ở phía tây của thủ đô Hà Nội, sở hữu vị trí đắc địa và nằm trên các tuyến đường lớn như đại lộ Thăng Long, đường tỉnh lộ 72, đường rộng 50m kết nối Đan Phượng và Hà Đông. Với tổng diện tích lên tới 288ha bao gồm 4 phân khu (Khu hồ lớn, khu hồ nhỏ, khu hỗn hợp và khu mở rộng), Dự án Nam An Khánh Sudico sở hữu tỷ lệ xây dựng thấp vì thế tại đây diện tích cây xanh và không gian công cộng tương đối cao. Điều này tạo không gian thoáng đãng, trong lành cho toàn bộ khu đô thị. Hãy nhanh tay liên hệ với các nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng ngay từ hôm nay để được hướng dẫn xem dự án, giải đáp mọi thắc mắc về các thủ tục cần thiết cũng như để nhận được những phần quà có giá trị đến từ các chủ đầu tư nhé.

