Der geschmackvoll eingerichtete Wohnbereich der Robbenplate Duhnen bietet unter anderem eine große gemütliche Eckcouch, auf der Sie sich bequem zurücklehnen können, um sich an dem Meerblick zu erfreuen. Auch für einen ausgedehnten Leseabend ist die Sitzecke bestens geeignet. Das Schlafzimmer lässt sich durch eine Schiebewand vom Wohnraum trennen. Es verfügt über zwei einzeln stehende Betten sowie über ein Hochbett für ein Kind bis zu einem Alter von 10 Jahren. Sobald Sie die Wand öffnen, können Sie auch von hier aus die in der Ferne vorbeifahrenden Schiffe beobachten. Einen Rundumblick haben Sie zudem von der anheimelnden Essecke oder vom Balkon aus. Es sind die perfekten Plätze für ein ausgiebiges Frühstück und den Start in den Tag. Zur Ausstattung der Ferienwohnung gehört ein kleines modernes Duschbad mit WC. Die Einbauküche hat vieles zu bieten, von einem Ceranherd über einen Geschirrspüler bis zum Wasserkocher. Dank des Flachbild-TVs steht auch einem entspannten Fernsehabend nichts im Wege.