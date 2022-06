Meet the Business OwnerSoy un abogado de inmigración en Los Ángeles, CA con más de 18 años de experiencia ayudando a clientes a alcanzar sus objetivos migratorios. Trato a mis clientes como yo deseara ser tratado. La confianza y el buen hacer es la marca de mi trabajo.

Services/Specialties: Ayudo en la preparación de peticiones inmigrantes y no-inmigrantes, solicitudes de certificación laboral y condicional, ajuste de estatus, proceso consular, peticiones familiares, naturalizaciones y solicitudes de TPS, entre otros.

HistoryEstablished in 2002.Tengo más de 18 años de experiencia legal y he asesorado a miles de personas. Me gradué del Colegio Comunitario Nassau y la Universidad St. John's, de donde obtuve una licenciatura en ciencias en finanzas con honores, antes de obtener su doctorado en leyes. También, he tenido el honor de trabajar en prestigiosos bufetes de abogados y compañias multinacionales. Sería un honor para mí ayudarle.