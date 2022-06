Leine Art Galerie bietet ein ganz neues Galerieerlebnis und bereichert die Kunst- und Kulturlandschaft Hannovers. Mit zahlreichen Events und einer ansprechenden Location direkt an der Leinepromenade gelegen, zeigt Leine Art zeitgenössische Kunst von hohem Wert. Mit dem Anspruch einer musealen Präsentation und der Orientierung an den Museen Hannovers werden alle Gemälde und Skulpturen bestmöglich inszeniert dargestellt und offenbaren so ihren jeweils individuellen Charme.