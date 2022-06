Bei myDent heißt die Divise: Erfahrung und hochklassige Arbeit aus einer Hand! Mit Hilfe eines jungen, dynamischen Teams und ständigen Fort- und Weiterbildungen bieten wir Ihnen stets die modernsten Behandlungsverfahren. Wir sind an 4 Standorten für Sie da und können so auch bei speziellen Problemen leichter Lösungen finden, da unsere Praxen einen regen Informationsaustausch pflegen. Den Patienten wird das komplette Spektrum an ästhetischer und allgemeiner Zahnheilkunde geboten.