Idealizado pela Arquiteta Renata Spaziante do Val, o Studio de Arquitetura My Archi Place nasceu em 2016 com o projeto de um Hotel na Ilha de São Miguel - Portugal, através de uma parceria com a Arquiteta Carolina Marinho, do Studio CM Arquitetos, que atua nos Açores. A partir de então, esta parceria se intensificou e outros projetos foram surgindo no Brasil e em Portugal, fazendo com que o Studio trabalhasse para os dois países. Com a intensificação da demanda de trabalho, o Studio mudou-se definitivamente para Portugal, mas continua atuando no Brasil remotamente. Conheça melhor os serviços da My Archi Place no nosso site!