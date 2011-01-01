UPVC Windows & Doors for home, office, apartment, condo, village project, etc.
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✨ Made at the foctory directly
📞 : 064-292-9446 Winai
ID LINE : 0898947975
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Mail : paipaiinfinity@icould.com
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Pattaya U-pvc windows & Doors
เราคือโรงงานผู้ผลิตและติดตั้งประตู หน้าต่าง UPVC คุณภาพสูง
โรงงานอยู่ใกล้เทศบาลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
064-292-9446 Winai
[สามารถมาเยี่ยมชมโรงงานของเราได้]
💗 ผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ไม่จำกัด size ผลิตได้ทุกขนาด
💗 ผู้รับเหมา, เจ้าของบ้าน สามารถสั่งผลิตเพื่อเอาไปติดตั้งเองได้ เรามีทีมช่างแนะนำวิธีการติดตั้ง
💗 เจ้าของโครงการ, สถาปนิก, ผู้รับเหมา มีส่วนลดราคาพิเศษ เพราะเราคือโรงงานผู้ผลิต
064-292-9446 Winai
📍 Booth ประจำอยู่ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ชั้น 1 ติดร้าน KFC
📑 รับประกันอุปกรณ์ฮาร์แวร์ 2 ปี
👍🏻 ถูกที่สุด ดีที่สุด ในพัทยา โซนภาคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา เกาะช้าง)
🥰 ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคา ก่อนการตัดสินใจ ฟรี
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- Service areas
- Thailand
- Pattaya
- Bang Lamung District
- Chon Buri
- Address
-
64/27 m.4 Nongplalai Banglamung Chonburi, Thailand
20150 Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri, Thailand
Thailand
+66-642929446
ช่างติดตั้ง ประตู หน้าต่าง กระจก UPVC (Vinyl) ราคาโรงงาน