La nostra impresa di costruzioni ha una tradizione nella riparazione e costruzione di tetti da oltre 20 anni. Facciamo qualsiasi lavoro in termini di coperture e costruzioni civili, installiamo tetti e tutti i sistemi di copertura. Montiamo diversi tipi di piastrelle: metallo, lindab, ceramica, zincato, ghiaia. Inoltre eseguiamo carpenteria per coperture, soffitte e lucernari. Eseguiamo lavori di isolamento interno ed esterno, nonché finiture professionali! Ti offriamo una costruzione solida e di buona qualità nel più breve tempo possibile senza problemi nascosti. La visita per le misurazioni è GRATUITA.