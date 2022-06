Ariadne Danielle Crinchev, corretora de imóveis, nascida na cidade de Ponta Grossa – Paraná, filha de um dentista e uma professora. Com 1 ano de idade mudou-se para a cidade de Apucarana, onde residiu até os seus 12 anos e mudou-se para Londrina, cidade onde aprimorou seus estudos, formando-se em Marketing e Propaganda pela Universidade Norte do Paraná.

Trabalhou na área de finanças e também administrou os bens de sua família. Além disso, adquiriu em seu currículo curso técnico em transações imobiliárias no IBREP e também estudo no Instituto BrokerHunter de Marketing Imobiliário.

Casada e mãe de dois filhos, que são a razão de seu viver por quem dedica todo o seu cuidado.

Atualmente reside na cidade de Balneário Camboriú onde trabalha como corretora de imóveis de Alto Padrão em parceria com as melhores construtoras da região, como: EMBRAED, FG, Procave, Cequinel, Pasqualotto, HPio, Silva Packer, RV, Fórmula, Mendes, Lotisa, Maybelle, Grupo Brava Beach, Dallo, N1, Rosecon, J. A. Russi, Triad, Baggio, Ciaplan, Cepas, Macon, Mondo, Orla, Piramidal, Trianon, entre outras grandes e conhecidas na região do Litoral de Santa Catarina.

Sua missão

Sua missão é satisfazer as necessidades e desejos de seus clientes na busca de imóveis, prezando a qualidade no atendimento e garantindo a satisfação de compra de seu bem mais valioso.

Ariadne – Corretora de Imóveis em Baneário Camboriú

Conte com a expertise da Ariadne – Corretora de Imóveis em Balneário Camboriú para adquirir o seu imóvel com conforto e segurança.Além disso, contamos com uma equipe dedicada e de alto nível, que irá irá tirar todas as suas dúvidas para a aquisição do imóvel desejado, com um atendimento personalizado.

Do início ao fim para uma negociação bem sucedida, buscamos sempre as melhores oportunidades – casa, terreno, apartamento, cobertura e salas comerciais em Balneário Camboriú e Região.

Entre em contato comigo agora mesmo e saiba como poderei lhe auxiliar!