Kreative Lösung und Design, Keramik und Dekoration für

Mein Name ist Boris.

Ich bin Rechtsanwalt, bildender Künstler und Philosoph mit einem Doktortitel in Philosophie.

Meine Doktorarbeit befasst sich mit G.W.F. Hegel Logik - „Topologischer (in) Hegel“ auf Englisch.

Basierend auf meiner Doktorarbeit habe ich meine philosophische Praxis begründet:

https://philosophicaltherapy.weebly.com/





zwischen dem „Gesetz des Herzens“ und "denkende Herz", Bild und Begriff sowie Hegels Vorstellung.





Meine philosophische Beratung basiert auf Visual Art Work. (Keine Kunsttherapie).Das letzte Jahr meiner Promotion habe ich an der Fakultät für Sozialarbeit der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Lund in Schweden abgeschlossen. Außerdem wurde ich in Kanada, Dänemark und Großbritannien praktiziert.

Mitglied von des Ausländischen Anwaltvereins Deutschland e.V. (AAV)





https://foreign-lawyers-association.com/profil-dr-borislav-dimitrov.html









Topological and Digital Transformation of Place and Space. Interior Design with incorporated QR and AR codes. We transform the place and space from analogue to digital.