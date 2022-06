Ketika mendapatkan kesempatan untuk berlibur ke Belitung dengan menggunakan paket wisata Belitung murah, kalian ingin berkunjung ke mana, Gaes? Nah, salah satu objek wisata yang paling recommended ialah Rumah Adat Belitung. Ada apa sih di Rumah Adat Belitung? Pertanyaan tersebut tentu tak salah karena memang banyak orang yang bertanya-tanya tentang rumah adat ini. Rumah Adat Belitung ialah salah satu objek wisata yang banyak digandrungi oleh wisatawan. Dengan berkunjung ke Rumah Adat Belitung ini kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang tradsisi dan kebudayaan masyarakat Belitung. Kalian akan mendapatkan banyak pengetahuan yang mungkin belum kalian dapatkan selama ini. Rumah adat yang dibangun di atas tanah seluas 500m2 ini, menyimpan banyak hal menarik. Kalian tak hanya bisa belajar banyak hal tentang kebudayaan Belitung ketika bekunjung ke Rumah Adat Belitung ini, kalian bahkan bisa berfoto di berbagai spot di dalam Rumah Adat Belitung dengan menggunakan atribut yang sudah disiapkan oleh pengelolanya. Jadi, jika kalian ingin berfoto dengan mengenakkan pakaian khas Belitung, kalian bisa mengenakkannya karena memang telah disediakan. Menarik sekali kan?

Semua orang bisa masuk dan menikmati berbagai pemandangan di dalam Rumah Adat Belitung ini. Namun demikian, ada pula aturan-aturan yang harus kalian patuhi selama berada di Rumah Adat Belitung. Misalnya, tidak ribut, tidak membiarkan anak-anak berlarian atau berisik, tidak duduk di sembarang tempat, hati-hati ketika menyentu barang-barang tertentu, dan lain-lain. Bagi kalian yang sulit mengingat peraturan-peraturan tersebut, tenang saja. Aturan-aturan yang dimaksud pada dasarnya telah ditempel di berbagai sudut di Rumah Adat Belitung itu sendiri yang bisa kalian baca sewaktu-waktu selama kalian berada di sini. Rumah Adat Belitung ini juga dilengkapi dnegan taman yang indah. Taman Rumah Adat Belitung ditanami berbagai jenis bunga-buangaan. Bunga-buanga itu ditanam sedemiakian rupa sehingga membuat taman di Rumah Adat Belitung tampak sangat menawan. Kalian dijamin tak hanya betah berada di dalamnya saja, tetapi juga betah ketika menikmati pemandangan di bagian luar Rumah Adat Belitung itu sendiri.

Tak hanya tamannya yang membuat mata merasa betah menatapnya lama-lama, bagian bawah taman atau bagian tanahnya juga ditanami rerumputan yang sangat indah dan di bagian yang lainnya disebar batu kerikil hingga tak memperlihatkan lagi bagain tanahnya. Desain semacam ini tentu saja membuat Rumah Adat Belitung tak hanya indah bentuk rumahnya dan barang-barang yang ada di dalamnya, tetapi juga indah desain tamannya. Nuansa alamnya sangat kental.

Sekadar informasi tambahan, Rumah Adat Belitung letaknya berhadapan dengan rumah dinas bupati Belitung lho. Jadi, jika kalian ingin tahu seperti apa rumah dinas bupati Belitung, kalian bisa datang ke Rumah Adat Belitung dan sekaligus melihat-lihat rumah dinas bupati dari luar. Selain itu, Rumah Adat Belitung ini juga dekat dengan toko bunga Belitung atau Rubulanda. Setelah puas berkunjung ke Rumah Adat Belitung kalian bisa meneruskan kunjungan kalian ke toko bunga Belitung tersebut. Ada bnyak sekali bunga di toko bunga tersebut. Bagi kalian yang menyukai bunga, tentu saja berada di toko bunga Rubulanda ini akan menjadi surga tersendiri bagi kalian. Dan, yang paling penting, di toko bunga Rubulanda ini, kalian tak hanya mendapati bunga-bunga yang siap ditanam kembali, tetapi kalian juga akan menemukan bunga-bunga yang sudah dipetik dan siap dipasang di dalam fas bunga. Bunga-bunga yang dijual di sini juga bunga-bunga yang diperuntukkan bagi acara-acara tertentu. Seperti pernikahan, ulang tahun, dan berbagai pesta lainnya. Bunga-bunga di sini juga bisa dipesan lho. Jadi, kalau kalian punya acara tertentu atau ingin menghadiahi seseorang dnegan bunga, kalian bisa memesannya di sini. Kalian sebutkan jenis bunga yang kalian inginkan, juga ingin didesain seperti apa. Selanjutnya, kalian tinggal mengambilnya dan membayarnya. Bunga-bunga indah sudah berada di tangan.

