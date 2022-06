L'ente benefico HFNE (mezzo pieno non vuoto) copre l'ansia, la depressione e la solitudine. Affrontiamo questi problemi attraverso la nostra app di auto-aiuto, una comunità gestita da consulenti autorizzati, contenuti appositamente sviluppati per scuole, seminari sulla salute mentale, consulenti online su richiesta, psicologi, ascoltatori e terapisti disponibili; attraverso la nostra app HFNE per coloro che hanno problemi di salute mentale e hanno bisogno di aiuto. Vedi di più: sul sito web di HFNE: https://www.halffullnotempty.com/it