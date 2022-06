Click to complete

Click to complete

New project

NON SOLO TAVOLI , AZIENDA CON PLURIENNALE ESPERIENZA SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE E VENDITA DI TAVOLI ED ARREDAMENTI METTE A DISPOSIZIONE SULLA PROPRIA PIATTAFORMA TAVOLI DI VARIO GENERE REALIZZATI CON MATERIALI DIVERSI E MECCANISMI DI APERTURA COLLAUDATI. PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CLIENTI L'AZIENDA E STRUTTURATA CON UNA PRODUZIONE FUORI MISURA. INOLTRE L'ESPERIENZA MATURATA NEGLI ANNI CI HA CONDOTTO AD ABBRACCIARE ANCHE IL SETTORE DELL'ARREDAMENTO DI RISTORANTI ED HOTEL OLTRE CHE QUALSIASI TIPO DI ARREDAMENTO SU PROGETTAZIONE. SIAMO UN AZIENDA DINAMICA CHE FA DEL SERVIZIO E DELL'ASSISTENZA AL CLIENTE LA SUA MISSIONE PRINCIPALE. IL NOSTRO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE È DISPONIBILE SOLO IN ITALIA ISOLE COMPRESE. ACQUISTANDO SU NONSOLOTAVOLI.IT , AVRAI LA CERTEZZA DI ACQUISTARE DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE A PREZZI DI FABBRICA.