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Non Solo Tavoli
Furniture & Accessories in Melissano
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    • Non Solo Tavoli
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    NON SOLO TAVOLI , AZIENDA CON PLURIENNALE ESPERIENZA SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE E VENDITA DI TAVOLI ED ARREDAMENTI METTE A DISPOSIZIONE SULLA PROPRIA PIATTAFORMA TAVOLI DI VARIO GENERE REALIZZATI CON MATERIALI DIVERSI E MECCANISMI DI APERTURA COLLAUDATI. PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CLIENTI L'AZIENDA E STRUTTURATA CON UNA PRODUZIONE FUORI MISURA. INOLTRE L'ESPERIENZA MATURATA NEGLI ANNI CI HA CONDOTTO AD ABBRACCIARE ANCHE IL SETTORE DELL'ARREDAMENTO DI RISTORANTI ED HOTEL OLTRE CHE QUALSIASI TIPO DI ARREDAMENTO SU PROGETTAZIONE. SIAMO UN AZIENDA DINAMICA CHE FA DEL SERVIZIO E DELL'ASSISTENZA AL CLIENTE LA SUA MISSIONE PRINCIPALE. IL NOSTRO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE È DISPONIBILE SOLO IN ITALIA ISOLE COMPRESE. ACQUISTANDO SU NONSOLOTAVOLI.IT , AVRAI LA CERTEZZA DI ACQUISTARE DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE A PREZZI DI FABBRICA.
    Services
    • tavoli legno
    • vendita tavoli
    • tavoli cucina
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    • vendita consolle
    • tavoli soggiorno
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    Service areas
    Melissano
    Address
    Via Monte Pollino 3
    73040 Melissano
    Italy
    +39-0833588905 www.nonsolotavoli.it

    Reviews

    Giuseppe de Pinto
    America console received in 24 in very safe packaging. Assembled following the attached instructions without any difficulty. Very good and fairly stable product. Highly recommended
    about 1 year ago
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