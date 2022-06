ông ty TNHH An Thành Phát chuyên lắp đặt camera quan sát tại Thành phố HCM. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lãnh vực lắp đặt camera quan sát, chúng tôi chắc chắn sẽ làm cho bạn hài lòng với chất lượng dịch vụ mà chúng tôi đem lại.Trong thời buổi hiện nay, các vụ trộm cắp trên địa bàn Thành phố Đông Hà nói riêng và Tỉnh Quảng Trị nói chung ngày một gia tăng đáng kể, nhờ lắp đặt hệ thống camera quan sát giúp giảm thiểu tối đa tình trạng trộm cắp trên địa bàn, giúp bạn quản lý tài sản, gia đình một cách dễ dàng và triệt để.

ắp Đặt Camera wifi giá rẻ phải lựa chọn dịc vụ lắp đặt uy tín. Lắp đặt camera wifi giá rẻ điều đặt biệt bạn cần phải chú ý đến dịch vụ của camera. bởi lắp đặt camera wifi sẽ không ổn định bằng camera có dây đó là điều chắc chắn, bởi có thể bạn đổi mật khẩu wifi, nhà mạng reset modum mang wifi. điều này làm bạn không xem được camera quan sát wifi qua mạng từ xa bằng điện thoại. trong trường hợp này, điều quan trong nhất đó là chính sách hổ trợ khách hàng sau bán hàng của công ty dịch vụ camera. rõ ràng đây là điều quá thảm hại nếu trong trường hợp công ty lắp đặt camera wifi không hổ trợ cho bạn thì có lẽ thiết bị camera wifi bạn mua không sử dụng được Vĩnh Viễn. bởi khi bạn mua camera wifi bên ngoài thì công ty lắp đặt camera wifi uy tín sẽ không thể hổ trợ bạn vì không biết dòng sản phẩm và không biết thương hiệu của sản phẩm mà hổ trợ cho bạn.Sau đây An Thành Phát giới thiệu bạn sử dụng những dòng camera wifi giá re chất lượng trên thị trường nên sử dụng. 3. Lắp đặt camera wifi giá rẻ xoay 360 cho gia đình văn phòng và cửa hàng Lắp đặt camera wifi giá rẻ Yoosee,camera wifi Vantech, camera wifi questek, camera wifi Global. đây là những dòng camera wifi hổ trợ xoay 360 độ mỗi dòng camera wifi có những ưu điểm khác nhau. nhưng xét về chất lượng độ bền và độ ổn định thì như nhau. Lắp đặt camera wifi giá rẻ yoosee. qc1804. đây là dòng camera wifi giá rẻ thương hiệu yoosee là thương hiệu camera chuyên về hệ thống wifi nỗi tiếng tại trung quốc. Camera wifi yosee là dòng camera có công nghệ cloud mạnh trên thị trường tích hợp nhiều công nghệ trên camera như, âm thanh 2 chều, quay xoay, đặt biệt camera wifi yoosee hổ trợ chức năng báo động qua điện thoại rất tốt. chính vì vây An Thành Phát tư vấn dòng camera yoosee giá rẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng.Lắp đặt camera wifi vantech và camera wifi questek. đây là 2 dòng camera quan sát thương hiệu tốt chất lượng tại Việt Nam. Lắp đặt camera quan sát wifi giá rẻ vantech questek là những thương hiệu camera uy tín tại Việt Nam chính vì vây An Thành Phát giới thiệu khách hàng lắp đặt những dòng camera quan sát wifi này.Lắp đặt camera wifi giá rẻ global: Camera wiif giá rẻ Global la một trong những thương hiệu camera uy tín tại Việt Nam có server tại Việt Nam do đó sử dụng công nghệ cloud với tốc độ cao, ngoài ra đây là dòng camera có nhiều chức năng bạn có thể xem bằng tên miền do đó có thể sử dụng lâu dài. ngoài ra dùng lắp đặt camera wifi giá rẻ global có thể sử dụng đầu ghi hình nên nâng cấp số lượng dễ dàng.

Trên thị trường có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ lắp đặt camera quan sát nên xảy ra tình trạng cạnh tranh giữa các công ty với nhau, xuất hiện tình trạng sử dụng hàng không rõ nguồn gốc, chất lượng kém làm khách hàng khó khăn trong việc lựa chọn công ty lắp đặt camera quan sát uy tín, chất lượng tại HCM và giá thành hợp lý.

Công ty TNHH An Thành Phát chuyên lắp đặt camera quan sát tại Thành phố HCM. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lãnh vực lắp đặt camera quan sát, chúng tôi chắc chắn sẽ làm cho bạn hài lòng với chất lượng dịch vụ mà chúng tôi đem lại.

Chúng tôi sẽ phân tích cho bạn hiểu rõ Camera quan sát có bao nhiêu loại thông dụng và hệ thống hoạt động ra sao với phương diện đơn giản và dễ hiểu.Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống camera quan sát:Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống camera quan sát

– Chọn camera quan sát:

+ Chọn camera có chế độ quan sát cả ngày và đêm.+ Độ phân giải của camera quan sát.Hiện nay chúng tôi đang sử dụng công nghệ AHD 720/960P tiên tiến nhất cho bạn trải nghiệm hình ảnh chuẩn và sắc nét+ Camera dome dạng ốp trần dùng lắp trong các phòng khách, phòng bếp, phòng trẻ em…..+ Camera thân: lắp cho sân vườn, hiên trước, hiên sau….

+ Đầu ghi hình 4 kênh, 8 kênh… chọn ổ cứng ghi hình phù hợp đảm bảo ghi hình trong 2 tuần là được.





– Vị trí lắp:

+ Cửa chính: lưu ý khi lắp tránh ngược hướng ánh sáng, nếu bạn có thể đặt thẳng ra ngoài cửa thì sẽ tốt hơn. Vì khi trong nhà nhìn ra ngoài camera sẽ không nhìn thấy gì vào ban ngày.

* Ghi chú: Hiện nay trên thị trường có một số dòng camera chống ngược sáng (camera quan sát chống ngược sáng là gì?), nhưng giá thành còn rất cao, nên bạn có thể hạn chế chi phí bằng phương pháp chọn vị trí lắp.

+ Cửa sau: Bạn nên dùng camera ốp trần để nhìn bao quát hơn vì thông thường sân sau không được rộng. Trường hợp nếu bạn có sân rộng phía sau thì dùng camera thân.

+ Cầu thang: Quan sát khu vực cầu thang cũng là nơi cần được chú trọng, vì cầu thang là nơi chuyển giao giữa các tầng trong nhà. Các bạn có thể đề phòng quan sát được kẻ gian khi chúng đột nhập vào nhà chúng ta.

+ Sân vườn: Nên đặt camera quan sát bao gồm sân vườn của nhà và các cửa ra vào như cửa hông, cửa sổ.

+ Hành lang ban công: Dùng camera thân hồng ngoại, nhìn bao quát từ trên cao xuống tất cả các ban công của bạn. Có thể tiết kiệm được chi phí và tạo được vùng quan sát bao quát nhất.

+ Lưu ý khi sử dụng camera ngoài trời. Bạn cần chọn loại có thể gắn trực tiếp dưới mưa. Và yêu cầu nhân kỹ thuật thực hiện đúng quy cách lắp đặt camera ngoài trời, để tránh bị vào nước gây hỏng camera.

Sau khi thực hiện lắp đặt, phần không kém quan trọng đó là “cân chỉnh góc nhìn”… Nếu thiết kế vị trí đặt camera và cân chỉnh góc quan sát phù hợp bạn sẽ thu được những hình ảnh có phạm vi quan sát rộng và đẹp nhất.

Sử dụng dòng camera IP WIFI (Camera không dây).

Lưu ý: Khi đã thiết lập xong các bước thì bạn phải để ứng dụng xem camera wifi báo độngchạy ngầm trên điện thoại của mình, mỗi khi Camera ip phát hiện có chuyển động thì sẽ gọi về cho điện thoại thông qua ứng dụng.lắp camera wifiLắp đặt camera quan sát nhân viên giá rẻ là một trong những tiêu chí quan tâm của những văn phòng, cửa hàng, tuy nhiên camera giá rẻ chất lượng HD có độ bền cao là gói mà khách hàng nên lựa chọnlắp camera quận 1, lắp camera quận 2, lắp camera quận 3, lắp camera quận 4, lắp camera quận 5, lắp camera quận 6, lắp camera quận 7, lắp camera quận 8, lắp camera quận 9, lắp camera quận 10, lắp camera quận 11, lắp camera quận 12, lắp camera Bình Thạnh, lắp camera hóc môn, Lắp camera quận tân phú, lắp camera tân bình, lắp camera bình tân, lắp camera nha trang, lắp camera mới Vì sao nên lắp đặt camera quan sát văn phòng giá rẻ này.Hình ảnh chất lượng HD 960P với độ phân giải 1.3 MP góc nhìn đạt 88 độ đảm bảo quan sát mọi góc trong văn phòng chi tiết nhất.Ổ cứng được trang bị 500GB lưu trữ từ 5-10 ngày là phù hợp với văn phòng và cửa hàng.Đầu ghi hình sử dụng công nghệ tên miền của Hãng ổn định khi xem từ xa qua mạng bằng điện thoại, iphone, ipad.công ty lắp camera

Camera IP có khả năng xoay ngang dọc, trái phải… Có tích hợp micro âm thanh. Wifi Thông thường có dạng hình robot.

Camera thích hợp quan sát trẻ nhỏ tại nhà. Bạn có thể đặt trong phòng, điều chỉnh mọi khu vực quan sát mà mình quan tâm.

► Tham khảo một số sản phẩm sau: Camera quan sát không dây

Đây là dòng camera IP wifi rất được ưa chuộng cho các hộ gia đình có con nhỏ tại nhà. Vì khả năng lắp đặt gọn gàng, nhanh chóng đem lại hiệu quả cao.

Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu và dịch vụ khác nhau, Vậy dịch vụ lắp đặt camera quan sát của công ty chúng tôi khác với dịch vụ của các công ty khác như thế nào, chúng tôi sẽ phân tích cho bạn hiểu rõ:

1. SẢN PHẨM CHÚNG TÔI KHÁC BIỆT THẾ NÀO VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC?– Camera quan sát Dahua chúng tôi sử dụng lắp đặt cho Quý Khách được trang bị chip phòng chống sét lên đến 8KV, bảo vệ thiết bị khỏi những tác động bất thường như sét đánh hoặc điện áp tăng đột ngột, giúp tăng tuổi thọ của camera quan sát.

Công Ty TNHH TM-DV An Thành PhátĐơn vị thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát nhân viên chuyên nghiệpTrụ Sở: 51 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCMHotline: 0938.11.23.99Chi Nhánh 1: 152 Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh Tp.HCMPhone: 0938.717.757 028 6258 3272Chi Nhánh 2: 33 Nguyễn Văn Cừ, KP 5,Thị Trấn Trảng Bom, Đồng NaiPhone: 0936.135.678camera giám sátNgày nay các nhà xưởng xí nghiệp là những đơn vị có nhu cầu lắp đặt camera quan sát rất cao, bởi sự tiện lợi mà camera quan sát mang lại cho họ rất lớn. Nhưng giữa thị trường camera mênh mông như vậy, để chọn lựa được đơn vị chuyên lắp đặt camera quan sát nhà xưởng có kinh nghiệm thì không phải đơn giảnCông ty camer An Thành phát có thể nói là 1 trong những đơn vị lâu năm nhất trong ngành camera quan sat nhà xưởng giá rẻ tại Việt Nam với hàng chục năm kinh nghiệm và ngàn công trình lớn nhỏ từ camera trông trẻ cho đến lắp đặt camera quan sát nhà xưởng cho các xí nghiệp, công ty lớn cả trong nước và ngoài nước như Honda, Toyota, Miwon, Samsung. may Mười, in Phú Thịnh,... Camera Quan Sát An Thành Phát luôn đặt chữ tín lên đầu, luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đổi lại là niềm tin của khách hàng, khách hàng luôn ủng hộ và giới thiệu cho Camera Thành Phát những khách hàng mới.Công ty lắp camera quận 12 , công ty lắp camera quận 3 , công ty lắp camera quận 4, công ty lắp camera quận 10 , công ty lắp camera quận 1 , công ty lắp camera quận 7, công ty lắp camera quận 8, công ty lắp camera bình thạnh , công ty lắp camera nha trang, công ty lắp camera hóc môn Vì sao nên lắp đặt camera quan sát nhà xưởng bởi camera An Thành Phát?- Giá thành luôn cạnh tranh, phù hợp với khả năng chi trả và nhu cầu của quý khách- Sản phẩm luôn là những sản phẩm tốt, chính hãng. Công ty camera An Thành phát nói không với các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc làm mất uy tín của công ty. ngoài ra những sản phẩm luôn kiểm đinh tước khi lắp đặt cho khách hàng- Dịch vụ bảo hành bảo trì tận nhà tốt nhất, khắc phục sự có hỏng hóc trong vòng 12h từ khi nhận được thông báo. Nếu sản phẩm hỏng hóc nặng, mất nhiều thời gian để sửa chũa, Camera An Thành Phát sẽ cung cấp cho quý khách mượn 1 sản phẩm tương đương để đảm bảo hệ thống camera quan sát nhá xưởng không dây của quý khách hoạt động trơn tru.lắp camera tân phú- Thái độ phục vụ của nhân viên luôn vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng. Phương châm của Camera An Thành Phát Luôn mang lại những gí trị thực của sản phẩm cho khách hàng. - Liên tục có các chương trình khuyến mãi với các khách hàng mời, nhưng cũng không quên các chương trình tri ân khách hàng cũ. Những người luôn ủng hộ công ty nhiều năm qua và luôn thông tin tới các khách hàng các kiến thức để khách hàng có thể biết camera quan sát loại nào tốt và phù hợp

– Camera được trang bị những linh kiện tốt nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm như ống kính HD 3.0 Megapixel, IR-Cut HD, Chip SONY..ngoài ra, vỏ camera được thiết kế với kiểu dáng tinh tế và chất liệu bền với thời gian.

– Camera và đầu ghi Dahua chúng tôi sử dụng công nghệ AHD tiên tiến nhất hiện nay, cho ra hình ảnh chuẩn HD 720/960P , chắc chắn sẽ làm Quý Khách hài lòng với chất lượng hình ảnh mà chúng tôi đem lại.

2. NHỮNG ƯU ĐÃI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ LẮP ĐẶT CAMERA QUAN SÁT TRỌN GÓI CỦA CHÚNG TÔI:Đối với khách hàng khi lắp đặt camera quan sát tại Thành phố HCM, Quý Khách sẽ được những ưu đãi đặc biệt như:

– Quý Khách Hàng sẽ được tặng 10 mét dây tín hiệu cho mỗi camera quan sát và kèm theo bộ Jack/Balun, nguồn adapter.– Nhân viên tư vấn nhiệt tình, đội ngũ thi công chuyên nghiệp và đặc biệt MIỄN PHÍ hoàn toàn nhân công lắp đặt camera quan sát trong Thành phố HCM

– Ngoài ra chúng tôi còn ưu đãi tặng cho Quý Khách tên miền để xem camera online qua mạng thời hạn 1 năm.

3. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA CỦA CHÚNG TÔI ĐẶC BIỆT HƠN CÔNG TY KHÁC NHƯ THẾ NÀO?

Báo giá lắp đặt camera giám sát Vantech 4 camera.Bộ báo giá lắp đặt camera giám sát Vantech bên dưới dùng đầu ghi hình 4 kênh, những mắt camera có độ phân giải 1.0MP, đối với những khách hàng lắp với số lượng camera là 2 camera thì chúng ta dùng ổ cứng 250GB để tiết kiệm chi phí khi lắp đặt camera giám sát.

báo giá lắp đặt camera giám sát Vantech

Còn đối với 3 mắt camera giám sát có độ phân giải 1.0MP trở lên thì chúng ta nâng cấp ổ cứng lưu trữ lên là 500GB để có thể lưu trữ hình ảnh trong tầm 5 - 7 ngày cho khách hàng có thể xem lại những hình ảnh đã lưu trữ trước đó.

Bộ báo giá đã bao gồm đầy đủ linh kiện và công lắp đặt, chỉ phát sinh thêm phí khi đi quá số mét dây được tặng còn lại sẽ không mất thêm một phí lắp đặt nào khác.

Video hình ảnh camera vantech đã lắp đặt cho khách hàng





Báo giá lắp đặt camera giám sát Vantech 8 camera.Bên dưới là báo giá cho từ 5 đến 8 mắt camera giám sát độ phân giải 1.0MP, gồm đầu hi hình 8 kênh, dùng dưới 6 mắt camera thì vẫn dùng ổ cứng 500GB.

báo giá lắp đặt camera giám sát Vantech

Còn từ 7 mắt camera trở lên thì nâng cấp lên ổ cứng 1000GB để lưu hình ảnh trong khoảng cần thiết.

Chi phí lắp đặt chỉ phát sinh thêm nếu đi quá số mét dây tặng, còn lại sẽ không mất thêm phí nào khi lắp đặt camera giám sát.

Báo giá lắp đặt camera giám sát Vantech 16 camera.Tương tự thì bộ báo giá camera giám sát Vantech bên dưới sẽ dùng đầu ghi hình 16 kênh, mắt camera vẫn có độ phân giải 1.0MP, từ camera 11 trở xuống vẫn dùng ổ cứng 1000GB.

– Chúng tôi luôn cam kết sử dụng sản phẩm chính hãng, đội ngũ bảo hành tận tâm và chuyên nghiệp

– Chúng tôi bảo hành lên đến 3 năm đối với camera quan sát và 2 năm đối với đầu ghi , đặc biệt BẢO HÀNH CẢ SÉT ĐÁNH, CHÁY NỔKính thưa Quý Cơ Quan, Quý Doanh Nghiệp!

Trước tiên, Công ty TNHH MTV Công nghệ – Thương mại – Dịch Vụ Việt Phát xin chân thành cảm ơn Quý Cơ Quan – Quý Doanh Nghiệp đã và đang hợp tác với Công ty chúng tôi.

Công ty Việt Phát ( An Thành Phát) ra đời với mục tiêu cùng với Quý Cơ Quan – Quý Doanh Nghiệp tiếp cận, ứng dụng hiệu quả tối ưu những Hệ Thống Công Nghệ như: Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin (Network) – Hệ Thống An Ninh Tích Hợp ( Camera ) – Hệ Thống Công Nghệ An Toàn ( PCCC) vào trong hoạt động, cũng như sự phát triển của Quý Cơ Quan – Quý Doanh Nghiệp.

Việt Phát Group mong muốn đem đến cho Qúy Cơ Quan – Quý Doanh Nghiệp những sản phẩm chất lượng của những nhà sản xuất Uy Tín – Chất Lượng – Chuyên Nghiệp trên thế giới như:BOSCH, SIEMEN, AXIS, AGIVILON, BELCO, CISCO, HP, VMWARE, POLYCOM, AVAYA, FUJITSU, SONY, SAMSUNG, PANASONIC, HIKVISION.

Việt Phát Group “Nhà Tư Vấn Thiết Kế – Cung Cấp – Thi Công Lắp Đặt” các giải pháp hệ thống như: Hệ Thống Camera An Ninh Tích Hợp – Hệ Thống An Toàn PCCC – Hệ thống Công Nghệ Thông Tin Network chuyên nghiệp, với cơ cấu tổ chức kinh doanh dịch vụ linh động, sáng tạo. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho Quý Cơ Quan – Quý Doanh Nghiệp, những dịch vụ, sản phẩm tối ưu nhất về Chất Lượng & Chi Phí.

Để nâng cao hơn nữa vị thế và chất lượng dịch vụ của mình, chúng tôi luôn dựa vào các tiêu chí kinh doanh sau:

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – TRUNG THỰC – TẬN TÂM – CHU ĐÁO

“Thành công Nối tiếp Thành công” đó là phương châm hoạt động của An Thành Phát, và An Thành Phát luôn tự tin với phương châm hoạt động của Chính Mình, để mang đến cho Quý Cơ Quan – Quý Doanh Nghiệp sự hài lòng và an tâm khi chọn thương hiệu “An Thành Phát” làm người Bạn đồng hành cho sự “Phát triển An toàn và Thành công” của Bạn.

An Ninh – Anh Lành – An Khang Thịnh Vượng !

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm và hoạt động trong lĩnh vực “Cung Cấp Các Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin, An Ninh An Toàn Chuyên Nghiệp”. An Thành Phát luôn luôn giữ được uy tín và khẳng định được năng lực của mình, tạo sự “Vững Tin” từ phía các Chủ đầu tư thông qua những công trình đã cung cấp và thi công. An Thành Phát rất mong tiếp tục được hợp tác với Quý Cơ Quan – Quý Doanh Nghiệp ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Được làm hài lòng và đồng hành cùng sự phát triển với Quý Cơ Quan – Quý Doanh Nghiệp bằng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất tối ưu nhất chính là niềm hạnh phúc của An Thành Phát.

An Thành Phát Xin trân trọng kính chào!