Legal disclosure

Дизайнер жилых и общественных помещений. Предоставляю полный спектр услуг: от проектирования проекта до его сдачи Заказчику, с возможностью осуществления авторского надзора и комплектации материалов. Работаю с любыми стилями по выбору Заказчика. Сотрудничаю с проверенными строительными компаниями и бригадами. Имею опыт в строительной индустрии более 10 лет руководителем проектов, в дизайне 5 лет. Умею трансформировать желания Заказчика в комфортную среду проживания. Ремонт для многих клиентов сложное время в выборе и оптимальном поиске отделочных материалов, комплектующих материалов и мебели. Дизайн проект содержит полный комплект рабочей документации, а также 3D визуализацию будущего интерьера, с целью принятия правильного решения на этапе проектирования. Это позволяет грамотно распределить финансовые ресурсы Заказчика и избежать лишних трат. Цены обсуждаются индивидуально с каждым клиентом в зависимости от объема и сложности работ.