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Елена Колембет
Interior Designers & Decorators in Санкт-Петербург
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Projects

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    • МОП квартиры ЖК Юго-Запад, Елена Колембет Елена Колембет Classic style corridor, hallway and stairs Bricks White
    МОП квартиры ЖК Юго-Запад, Елена Колембет Елена Колембет Classic style corridor, hallway and stairs Bricks White
    МОП квартиры ЖК Юго-Запад, Елена Колембет Елена Колембет Classic style corridor, hallway and stairs Bricks White
    +1
    МОП квартиры ЖК Юго-Запад
    Кухня в стиле Лофт, Елена Колембет Елена Колембет Rustic style dining room Bricks Brown
    Кухня в стиле Лофт, Елена Колембет Елена Колембет Rustic style dining room Bricks Brown
    Кухня в стиле Лофт, Елена Колембет Елена Колембет Rustic style dining room Chipboard Brown
    Кухня в стиле Лофт
    Место общего пользования ЖК QМир, Елена Колембет Елена Колембет Commercial spaces Ceramic Grey
    Место общего пользования ЖК QМир, Елена Колембет Елена Колембет Commercial spaces Ceramic Grey
    Место общего пользования ЖК QМир, Елена Колембет Елена Колембет Commercial spaces Ceramic Grey
    +8
    Место общего пользования ЖК QМир
    Services
    Дизайн интерьера and 3d визуализация
    Service areas
    Санкт-Петербург
    Address
    198330 Санкт-Петербург
    Russia
    +7-9219179821
    Legal disclosure

    Дизайнер жилых и общественных помещений. Предоставляю полный спектр услуг: от проектирования проекта до его сдачи Заказчику, с возможностью осуществления авторского надзора и комплектации материалов. Работаю с любыми стилями по выбору Заказчика. Сотрудничаю с проверенными строительными компаниями и бригадами. Имею опыт в строительной индустрии более 10 лет руководителем проектов, в дизайне 5 лет. Умею трансформировать желания Заказчика в комфортную среду проживания. Ремонт для многих клиентов сложное время в выборе и оптимальном поиске отделочных материалов, комплектующих материалов и мебели. Дизайн проект содержит полный комплект рабочей документации, а также 3D визуализацию будущего интерьера, с целью принятия правильного решения на этапе проектирования. Это позволяет грамотно распределить финансовые ресурсы Заказчика и избежать лишних трат. Цены обсуждаются индивидуально с каждым клиентом в зависимости от объема и сложности работ.

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