Programın bir parçası olarak, Nursery of the Future matematik veya okuma gibi geleneksel derslerden kaçınan ve bunun yerine “henüz var olmayan işler için Ankara çocuklara hazırlanmanın” çağdaş sorunuyla yüz yüze gelen bir prototip öğrenme ortamı olarak tasarlanmıştır.