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SPLENDID INTERIOR &amp; DESIGNERS PVT.LTD
Artists & Artisans in Ankara
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    • Whipple Russell Architects “Carla Ridge” Ev Projesi

    Programın bir parçası olarak, Nursery of the Future matematik veya okuma gibi geleneksel derslerden kaçınan ve bunun yerine “henüz var olmayan işler için  Ankara çocuklara hazırlanmanın” çağdaş sorunuyla yüz yüze gelen bir prototip öğrenme ortamı olarak tasarlanmıştır.

    Services
    Design Home
    Address
    134
    06000 Ankara
    Turkey
    +90-5313311644 gddemirdizen.av.tr
    Legal disclosure

    Programın bir parçası olarak, Nursery of the Future matematik veya okuma gibi geleneksel derslerden kaçınan ve bunun yerine “henüz var olmayan işler için  Ankara çocuklara hazırlanmanın” çağdaş sorunuyla yüz yüze gelen bir prototip öğrenme ortamı olarak tasarlanmıştır.

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