İnşaat ve Yapı

sektörlerinin gelişimi ve büyümesi ile birlikte, farklı ve yeni gereksinimler birlikte beraberinde gündeme alıyor. Yüksek katlı binalar, derin kazı alanları, alt yapı binaları, deniz altından ve son zamanlarda tünel-metro sistemleri gibi projeler, klasik ve bilindik yöntemlerin çok daha ileride yeni nesil teknoloji ve uygulama yöntemlerini de mecbur kılmıştır.

Alfavit; güçlü kurumsal yapı, güvenilir tedarik ağıyla ilgili uzman kadrosu ile geleceği yakalamayı hedefleyerek; yeni teknolojilerin takipçisi olma, dünya standartlarında dayanıklı ve uzun ömürlü ürün ve tabloları sunma ilkelerimizde yapı ve inşaat sektöründe “Çözüm Ortağı” önümüzdeki devam ediyor. Aynı zamanda pazarlanmış geniş ürün yelpazesi.

Alfavit; Hizmetlerini geniş bilgi birikimi ve ar-ge çalışmaları ile pekiştirmiş, Farklı yöntem ve tekniklerle, YAPI KİMYASALLARI konusunda kesin planlama yapıyor. İş ortaklarımız olarak kabul ettiğimizden büyüklüğümüzü değerleştiriyoruz, azami memnuniyeti istediğimizde tecrübeli, bilgili ve teknik donanım tam olan uzman kadromuzla büyük bir gayret ve özveri ile çalışmaktayız.