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Alfavit Yapı Malzemeleri Yalıtım İzolasyon Epoksi Kaplama ve Poliüretan Enjeksiyon Sistemleri
Building Supplies in İstanbul
Overview 0Projects (0) 0Ideabooks (0)
Reviews (5)
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    • İnşaat ve Yapı

    sektörlerinin gelişimi ve büyümesi ile birlikte, farklı ve yeni gereksinimler birlikte beraberinde gündeme alıyor. Yüksek katlı binalar, derin kazı alanları, alt yapı binaları, deniz altından ve son zamanlarda tünel-metro sistemleri gibi projeler, klasik ve bilindik yöntemlerin çok daha ileride yeni nesil teknoloji ve uygulama yöntemlerini de mecbur kılmıştır.

    Alfavit; güçlü kurumsal yapı, güvenilir tedarik ağıyla ilgili uzman kadrosu ile geleceği yakalamayı hedefleyerek; yeni teknolojilerin takipçisi olma, dünya standartlarında dayanıklı ve uzun ömürlü ürün ve tabloları sunma ilkelerimizde yapı ve inşaat sektöründe “Çözüm Ortağı” önümüzdeki devam ediyor. Aynı zamanda pazarlanmış geniş ürün yelpazesi.

    Alfavit; Hizmetlerini geniş bilgi birikimi ve ar-ge çalışmaları ile pekiştirmiş, Farklı yöntem ve tekniklerle, YAPI KİMYASALLARI konusunda kesin planlama yapıyor. İş ortaklarımız olarak kabul ettiğimizden büyüklüğümüzü değerleştiriyoruz, azami memnuniyeti istediğimizde tecrübeli, bilgili ve teknik donanım tam olan uzman kadromuzla büyük bir gayret ve özveri ile çalışmaktayız.

    Services
    • İzolasyon
    • yalıtım
    • Zemin Kaplama Sistemleri
    • Poliüretan Enjeksiyon Sistemleri
    • Epoksi Zemin Kaplama
    • Poliüretan Zemin Kaplama
    • Beton Güçlendirme Sistemleri
    Service areas
    • Su Yalıtımı ve Zemin Kaplama Sistemleri
    • İstanbul
    Address
    İsmetpaşa Caddesi No:6
    34040 İstanbul
    Turkey
    +90-5397067079 www.alfavit.com.tr

    Reviews

    Elif Cal
    Thank you for your absolute insulation solution and your interest. Service quality is top level.
    over 3 years ago
    Oguz Kaya
    Thank you for stopping the water flowing from the depomuz wall to your hand health.
    over 3 years ago
    Furkan Gültekin
    Thank you very much for catching the water flowing on the roof. Service and quality is number 10. Very friendly and nice people. And they have definitive solutions. Thank you so much.
    over 3 years ago
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