Regnum Gergi Tavan ®

Türkiye’nin en büyük gergi tavan üreticisi. Mükemmel led uv baskı kalitesi, grafik tasarım desteği ve dünyanın en büyük baskı görselleri arşivine sahibiz.

Biz, dekoratif yaratıcılığımızı Gergi Tavan faaliyetlerimizde yoğunlaştırdık ve Regnum Gergi Tavan® markası ile başlangıcımızı yapmış olduk. Üretim kalitemiz, desen, çeşit ve renk zenginliğimiz sektördeki yerimizi belirledi. Kusursuz ürün gamı, profesyonel işçilik ve montaj hizmetleriyle Regnum Gergi Tavan® olarak müşterilerimize yüksek kalitede yaşam alanları yaratıyoruz.

Alman teknolojisinin taçlandırdığı Regnum Gergi Tavan® geniş ürün yelpazesi ile beklentilerinizi karşılıyor. Üst sınıf kumaş seçeneklerinde, UV dijital baskı metodlarını üstün nitelikli Mimaki markalı makinelerimizle uyguluyoruz.

İleri Alman teknolojisi ile uluslararası standartlarda üretilen Regnum Gergi Tavan® kumaşları; akustik, hijyenik, alev almaz, geri dönüştürülebilir, solmaz ve su geçirmez özelliklere sahiptir ve 10 yıl garantilidir. Regnum Gergi Tavan® uzman kadrosu ile üretim, satış ve montaj aşamalarında profesyonel çözümler üretiyor, tesisat, tamirat, teknik bakım ve montaj işlerinizde, uzman teknisyenlerimiz ile hızlı, kaliteli ve hatasız işçilik uyguluyoruz. Üretiyoruz, çalışıyoruz “Tavanlarınızı Renklendiriyoruz” Regnum Gergi Tavan ®