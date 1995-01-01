Temel Kırtasiye Eğitici oyuncaklar, 1982 yılında eğitimci kurucuları ile kırtasiye sektörüne başlayan firmamız çalışma ağına 1995 yılında Gaziantep Ya-pa okulöncesi franchise bayiliğini de ekleyerek bu gün Türkiye deki sayılı büyüklükteki firmalar arasındaki yerini almıştır.

Temel Kırtasiye Eğitici oyuncaklar,1400 m2 işyeri alanı, geniş kadrosu ve onbinlerce çeşit kitap, kırtasiye, oyuncak, okul donanımı çeşidi ile kalite, yenilik, hizmet anlayışı ile sektörde söz sahibi olan önemli firmalardan biridir. Okul öncesi, erken çocukluk dönemi, kitap, kırtasiye, rehber kitap, büro, okul donanım malzemeleri, oyun grupları, hobi ürünleri, oyuncak ürün yelpazemize her geçen gün yenilerini eklemekteyiz.

Müşterilerimiz en kıymetli değerimizdir." Her zaman kaliteli hizmet” ilkesini temel politikamız olarak benimseyen firmamız müşteriye en iyi hizmet ve en önemlisi devamlı hizmet anlayışıyla çalışarak müşteri ilişkisi satış sonrası bitmeyip; bütün bir yıl boyunca okullar ve öğretmenlerimizin ihtiyaçları ve istekleri konusunda duyarlılığını sürdürmektedir.

İş kolu alanında bölgede öncü olmayı sürdüren firmamız ,geniş satış ve dağıtım ağı ile sadece Gaziantep’ te değil çevre illere de en hızlı şekilde ulaşan, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile fark yaratan, önce insan anlayışıyla çalışanlarına değer veren, örnek bir çalışma ortamı yaratan, yüksek meslek etiği anlayışından taviz vermeyen köklü bir kuruluştur. Müşteriyi doğru anlayıp beklentilerinin de üzerinde çözüm üreten, alanında öncülük yaparak büyüyen firmamız güvenilirliğinden taviz vermeyen özellikleriyle daha da büyümeye devam edecektir.

"Eğitim Temel’den başlar” ilkesiyle 30 yıldır sektöre öncülük eden Temel LTD ŞTİ nde okul donanım ihtiyaçları, bahçe, büyük grup oyuncakları, zengin kırtasiye çeşidinin yanında muazzam bir eğitici oyuncaklar çeşidi bulacaksınız.

Bilimsellik ilkesinden ödün vermeden çalışan, her zaman yenilikçi, araştırmacı ve farklılıkları sunan firmamızda " çocuğun yararına olan her şey " yaklaşımı ile doğal, sağlıklı, çocuklara zarar vermeyen ürünler bulacaksınız.” eğitici oyuncaklar