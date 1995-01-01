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Temel Kırtasiye Eğitici oyuncaklar
Kids & Nursery in Gaziantep
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    • Temel Kırtasiye Eğitici oyuncaklar, 1982 yılında eğitimci kurucuları ile kırtasiye sektörüne  başlayan firmamız çalışma ağına 1995 yılında Gaziantep Ya-pa  okulöncesi franchise bayiliğini de ekleyerek bu gün Türkiye deki sayılı büyüklükteki firmalar arasındaki yerini almıştır.

    Temel Kırtasiye Eğitici oyuncaklar,1400 m2 işyeri  alanı, geniş kadrosu ve  onbinlerce çeşit kitap, kırtasiye, oyuncak, okul donanımı çeşidi ile kalite, yenilik, hizmet anlayışı ile sektörde söz sahibi olan önemli firmalardan biridir. Okul öncesi, erken çocukluk dönemi, kitap, kırtasiye, rehber kitap, büro, okul donanım malzemeleri, oyun grupları, hobi ürünleri, oyuncak ürün yelpazemize her geçen gün yenilerini eklemekteyiz.

    Müşterilerimiz en kıymetli değerimizdir." Her zaman kaliteli hizmet” ilkesini temel politikamız olarak benimseyen firmamız müşteriye en iyi hizmet ve en önemlisi devamlı hizmet anlayışıyla çalışarak müşteri ilişkisi  satış sonrası bitmeyip; bütün bir yıl boyunca okullar ve öğretmenlerimizin ihtiyaçları ve istekleri konusunda duyarlılığını sürdürmektedir.

    İş kolu alanında  bölgede  öncü  olmayı sürdüren firmamız ,geniş satış ve dağıtım ağı ile sadece Gaziantep’ te değil çevre illere de en hızlı şekilde ulaşan, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile fark yaratan, önce insan anlayışıyla çalışanlarına değer veren, örnek bir çalışma ortamı yaratan, yüksek meslek etiği anlayışından taviz vermeyen köklü bir kuruluştur. Müşteriyi doğru anlayıp beklentilerinin de üzerinde çözüm üreten, alanında öncülük yaparak büyüyen firmamız  güvenilirliğinden taviz vermeyen  özellikleriyle daha da büyümeye devam edecektir.

     "Eğitim Temel’den başlar” ilkesiyle 30 yıldır sektöre öncülük eden Temel LTD ŞTİ nde   okul donanım ihtiyaçları,  bahçe, büyük grup oyuncakları,  zengin kırtasiye çeşidinin yanında muazzam bir eğitici oyuncaklar çeşidi bulacaksınız.

    Bilimsellik ilkesinden ödün vermeden çalışan, her zaman  yenilikçi, araştırmacı ve farklılıkları sunan firmamızda " çocuğun yararına olan her şey " yaklaşımı ile doğal, sağlıklı, çocuklara zarar vermeyen ürünler bulacaksınız.” eğitici oyuncaklar

    Services
    eğitici oyuncaklar and kırtasiye
    Service areas
    temel kırtasiye and gaziantep
    Address
    Değirmiçem Mahallesi Göğüs Caddesi 24/A Şehitkamil Gaziantep
    27000 Gaziantep
    Turkey
    +90-3423211112 www.temel.com.tr
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