Дизайнер жилых и общественных интерьеров. Опыт в профессии более 8 лет, обширное портфолио (более 50 проектов). Главным в работе считаю функционал и эргономику, остальное вторично. Предлагаю функционально обоснованные решения для каждого проекта. Используя свои знания и опыт помогаю воплотить в каждом проекте индивидуальность Заказчика, предлагая интересные смелые решения.
- Services
- Дизайн интерьера
- Планировка
- Визуализация
- Чертежи
- Комплектация
- Авторский надзор
- Service areas
- Краснодар
- Краснодарский край
- Сочи
- Крым
- Ростов-на-Дону
- Анапа
- Адлер
- Address
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Дзержинского,100
350000 Краснодар
Russia
+7-9886044687 www.victoria-koroleva.com