Your browser is out-of-date.

To get a better experience with our home designs, please download other browsers for free. Just click on the icon!

Rooms
Professionals
Magazine
Become a Professional
Premium
Sign out
Студия Дизайна Виктории Королевой
Interior Architects in Краснодар
Overview 3Projects (3) 0Ideabooks (0)
Reviews (0)
edit edit in admin Request review New project
Request review Edit profile

Projects

New project
  • Go Premium
    • Кухня с большим островом и мойкой у окна в частном доме в Сочи, Студия Дизайна Виктории Королевой Студия Дизайна Виктории Королевой Built-in kitchens Wood Pink
    Кухня с большим островом и мойкой у окна в частном доме в Сочи
    Большая гостиная с камином и большими окнами в частном доме в Сочи, Студия Дизайна Виктории Королевой Студия Дизайна Виктории Королевой Living room Wood Pink
    Большая гостиная с камином и большими окнами в частном доме в Сочи, Студия Дизайна Виктории Королевой Студия Дизайна Виктории Королевой Living room Marble White
    Большая гостиная с камином и большими окнами в частном доме в Сочи, Студия Дизайна Виктории Королевой Студия Дизайна Виктории Королевой Living room Marble Grey
    +1
    Большая гостиная с камином и большими окнами в частном доме в Сочи
    Мастер-спальня с туалетным столиком и большими окнами в частном доме в Сочи, Студия Дизайна Виктории Королевой Студия Дизайна Виктории Королевой Minimalist bedroom Beige
    Мастер-спальня с туалетным столиком и большими окнами в частном доме в Сочи, Студия Дизайна Виктории Королевой Студия Дизайна Виктории Королевой Minimalist bedroom Beige
    Мастер-спальня с туалетным столиком и большими окнами в частном доме в Сочи, Студия Дизайна Виктории Королевой Студия Дизайна Виктории Королевой Minimalist bedroom Beige
    +2
    Мастер-спальня с туалетным столиком и большими окнами в частном доме в Сочи
    Дизайнер жилых и общественных интерьеров. Опыт в профессии более 8 лет, обширное портфолио (более 50 проектов). Главным в работе считаю функционал и эргономику, остальное вторично. Предлагаю функционально обоснованные решения для каждого проекта. Используя свои знания и опыт помогаю воплотить в каждом проекте индивидуальность Заказчика, предлагая интересные смелые решения.
    Services
    • Дизайн интерьера
    • Планировка
    • Визуализация
    • Чертежи
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    Service areas
    • Краснодар
    • Краснодарский край
    • Сочи
    • Крым
    • Ростов-на-Дону
    • Анапа
    • Адлер
    Address
    Дзержинского,100
    350000 Краснодар
    Russia
    +7-9886044687 www.victoria-koroleva.com
      Add SEO element