Мастер-спальня с туалетным столиком и большими окнами в частном доме в Сочи

Мастер-спальня с туалетным столиком и большими окнами в частном доме в Сочи

Большая гостиная с камином и большими окнами в частном доме в Сочи

Большая гостиная с камином и большими окнами в частном доме в Сочи

Кухня с большим островом и мойкой у окна в частном доме в Сочи

Кухня с большим островом и мойкой у окна в частном доме в Сочи

Дизайнер жилых и общественных интерьеров. Опыт в профессии более 8 лет, обширное портфолио (более 50 проектов). Главным в работе считаю функционал и эргономику, остальное вторично. Предлагаю функционально обоснованные решения для каждого проекта. Используя свои знания и опыт помогаю воплотить в каждом проекте индивидуальность Заказчика, предлагая интересные смелые решения.