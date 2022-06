Liebe Gäste, wir möchten Sie herzlich zu den “TimberIN – Baltic SPAS und Saunas” willkommen heissen. Hier bauen wir unsere authentischen, nordischen Spas, welche unsere Kunden aus ganz Europa liebgewonnen haben. Aus einer lokalen Gründung im Jahr 2009, beliefert TimberIN heute Kunden aus ganz Europa und sogar darüber hinaus einige Schritte weiter in andere Kontinente. Bei uns in TimberIN streben wir nach der perfekten Harmonie zwischen ausserordentlich hoher Qualiät und wettbewerbsfähigen Preisen. Wir beziehen unsere Rohstoffe lokal und bauen unsere Partnerschaften ausschliesslich mit namhaften skandinavischen Firmen. Damit das Baden in Ihrer handgefertigten Badewanne oder die Entspannung in Ihrer rustikalen Sauna zu ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigung wird, haben wir unsere Produktion komplett an Ihre Auswahl und Bedürfnisse ausgerichtet. Mit einer der grössten Auswahlmöglichkeiten, können Sie aus mehr als 20 verschiedenen Whirlpoolmodellen, 10 Outdoor-Holzsaunen und 5 Holzwhirlpoolheizungen auswählen. Gibt es denn etwas besseres als ein Dampfbad unter einem klaren Sternenhimmel? Bereichern Sie nun Ihr Leben mit unseren erstklassigen Badetonnen und Saunen!

Services Badezuber Badefass Badetonne Fasssauna Service areas Düsseldorf and Allemagne Address 40233 Düsseldorf, Allemagne

Germany

+49-1777645723 www.badetonneholz.de