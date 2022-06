Sharpen is an international studio providing cutting edge visulas for the real estate market:



- Renders / Architectural Visualization / CGI

- 3D animations

- Complete branding

- Real time 3d - a unique sales app

Sharpen es un estudio internacional que ofrece visones de última generación para el mercado inmobiliario:

- Renders / visualización arquitectónica / CGI

- Animaciones 3D

- Marca completa

- 3D en tiempo real: una aplicación de ventas única