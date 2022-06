Proudly Mexican lighting design and development company founded in 2016 in the city of Guadalajara, Jalisco.





Our inspiration is based on geometry, which we integrate into each of our products, through different means of manufacture, ranging from manual to industrial processes. Light being the basis of the design of the spaces.





Empresa de diseño y desarrollo de iluminación orgullosamente mexicana fundada en 2016 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.





Nuestra inspiración se basa en la geometría, la cual integramos en cada uno de nuestros productos, a través deferentes medios de fabricación, que van desde procesos manuales hasta industriales. Siendo la luz la base del diseño de los espacios.





Colaboramos junto a arquitectos, diseñadores de interiores, ingenieros y distribuidores en la búsqueda del mejoramiento del entorno a través de un mismo objetivo:

"crear mejores espacios para vivir y convivir"