Light34 Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti. dış mekan aydınlatma sektöründeki başarısını iç aydınlatmada da hayata geçirerek, müşterilerine komple çözümler sunmayı hedeflemektedir.

Avize, sarkıt avize, lambader, abajur, aplik gibi birçok kategoride yüzlerce kaliteli ürünü Avize.net ile evinize kadar getiriyor.

Light34'ün kaliteden ödün vermeyen felsefesi, komple çözümler sunan profesyonel ekibi ile özel projelerde de sizlere destek vermektedir.

Avize.net, "Mutlu Müşteri" politikası ile Türkiye'nin en büyük iç aydınlatma alışveriş sitesi olmayı hedefliyor.