Bridebingo, Türkiye'de ev tekstili ürünlerini tüketicilere sunan bir e-ticaret sitesidir. Taç, Sarev, Cotton Box gibi Türkiye'nin önde gelen markalarının nevresim takımları başta olmak üzere birçok kategorideki ürünlerine ulaşabilir, ürün özelliklerini inceleyebilirsiniz. Othello, Madame Gross, ve Taç 'ın yün, pamuk, kaztüyü yorgan modelleri ile yine farklı dolgu malzemelerinden üretilen yastıkları inceleyebilir, sizin için en rahat uykuya kavuşabilirsiniz.