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Rubleva Design
Designers in Москва, Россия
Overview 22Projects (22) 0Ideabooks (0)
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Projects

New project
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    • Дом в КП Вешки. House Veshki , Rubleva Design Rubleva Design Living room
    Дом в КП Вешки. House Veshki , Rubleva Design Rubleva Design Living room
    Дом в КП Вешки. House Veshki , Rubleva Design Rubleva Design Living room
    +22
    Дом в КП Вешки. House Veshki
    Загородный дом в КП Монтевиль. House Montevil, Rubleva Design Rubleva Design Living room
    Загородный дом в КП Монтевиль. House Montevil, Rubleva Design Rubleva Design Living room
    Загородный дом в КП Монтевиль. House Montevil, Rubleva Design Rubleva Design Living room
    +11
    Загородный дом в КП Монтевиль. House Montevil
    Кутузовская Ривьера , Rubleva Design Rubleva Design Kitchen
    Кутузовская Ривьера , Rubleva Design Rubleva Design Living room
    Кутузовская Ривьера , Rubleva Design Rubleva Design Kitchen
    +55
    Кутузовская Ривьера
    #rd_вандер, Rubleva Design Rubleva Design Kitchen units
    #rd_вандер, Rubleva Design Rubleva Design Kitchen
    #rd_вандер, Rubleva Design Rubleva Design Built-in kitchens
    +13
    #rd_вандер
    #homepaletskikh, Rubleva Design Rubleva Design Living room
    #homepaletskikh, Rubleva Design Rubleva Design Living room
    #homepaletskikh, Rubleva Design Rubleva Design Living room
    +19
    #homepaletskikh
    #rd_юнион, Rubleva Design Rubleva Design Classic style dining room
    #rd_юнион, Rubleva Design Rubleva Design Classic style dining room
    #rd_юнион, Rubleva Design Rubleva Design Classic style dining room
    +28
    #rd_юнион
    Show all 22 projects
    Студия Rubleva Design основана Марией Рублевой — практикующим дизайнером интерьеров. Помимо работы над интерьерами, Мария преподает авторские курсы о бизнесе и дизайне, участвует в качестве эксперта в TV-программах и бизнес-конференциях Rubleva Design — это высоко квалифицированная команда специалистов, которые создают стильные и функциональные интерьеры индивидуального формата. Каждый наш проект наполнен душой и атмосферой, которая царит в семье заказчика. Нашими клиентами являются успешные люди, которые ценят своё время и предпочитают работать, проводить время с семьёй и заниматься реализацией своего бизнеса. А мы работаем для того, чтобы взять на себя все рутинные заботы, связанные с ремонтом и создать уютный интерьер в доме заказчика. К моменту сдачи объекта пространство уже является уютным и в нем хочется остаться навсегда. Над каждым нашим проектом работают: архитекторы, дизайнеры, визуализаторы, комплектаторы и менеджеры проектов. Дизайн студия занимается не только созданием дизайн-проектов интерьера для заказчиков, но и выполняет все строительные и технические аспекты, связанные с реализацией. Нашими партнерами являются высококвалифицированная бригада строителей, конструкторов и техников. Благодаря этому мы реализовываем каждый интерьер на высоком уровне. Мы имеем большой опыт работы с новыми жилыми комплексами, а так же с историческими пространствами в центре Москвы. Ознакомиться с нашими проектами Вы можете на сайте rubleva-design.ru
    Services
    Студия интерьерного дизайна
    Service areas
    • Moscow
    • москва
    • Москва
    • Россия
    Address
    Москва
    125368 Москва, Россия
    Russia
    +7-9773372667 rubleva-design.ru
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