Студия Rubleva Design основана Марией Рублевой — практикующим дизайнером интерьеров. Помимо работы над интерьерами, Мария преподает авторские курсы о бизнесе и дизайне, участвует в качестве эксперта в TV-программах и бизнес-конференциях Rubleva Design — это высоко квалифицированная команда специалистов, которые создают стильные и функциональные интерьеры индивидуального формата. Каждый наш проект наполнен душой и атмосферой, которая царит в семье заказчика. Нашими клиентами являются успешные люди, которые ценят своё время и предпочитают работать, проводить время с семьёй и заниматься реализацией своего бизнеса. А мы работаем для того, чтобы взять на себя все рутинные заботы, связанные с ремонтом и создать уютный интерьер в доме заказчика. К моменту сдачи объекта пространство уже является уютным и в нем хочется остаться навсегда. Над каждым нашим проектом работают: архитекторы, дизайнеры, визуализаторы, комплектаторы и менеджеры проектов. Дизайн студия занимается не только созданием дизайн-проектов интерьера для заказчиков, но и выполняет все строительные и технические аспекты, связанные с реализацией. Нашими партнерами являются высококвалифицированная бригада строителей, конструкторов и техников. Благодаря этому мы реализовываем каждый интерьер на высоком уровне. Мы имеем большой опыт работы с новыми жилыми комплексами, а так же с историческими пространствами в центре Москвы. Ознакомиться с нашими проектами Вы можете на сайте rubleva-design.ru

Services Студия интерьерного дизайна Service areas Moscow

москва

Москва

Россия Address Москва

125368 Москва, Россия

Russia

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